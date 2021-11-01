Тульский «Арсенал» официально признал факт перехода Даниила Хлусевича в «Спартак» Фото: материалы пресс-служб

Слухи о переходе хавбека из тульского клуба в столичный появились в СМИ еще утром минувшей пятницы. Называлась даже сумма трансфера - 3 миллиона евро. Однако руководство «Арсенала» к вечеру опровергло эту информацию.

Теперь же клуб признал, что контракт Хлусевича со «Спартаком» начнет действовать 1 января 2022 года.

Напомним, что в «Арсенал» Хлусевич перешел из любительского крымского клуба в январе 2018 года в молодежную команду. Дебют в РПЛ состоялся в гостевом матче 26-го тура сезона-2019/20 с «Динамо». Первый гол в чемпионате России Хлусевич забил в конце того же сезона в ворота «Урала».

Всего Даниил провел за оружейников 43 встречи в РПЛ, в которых забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. Полузащитник – игрок молодежной сборной России.