В Туле столкнулись «Lada Largus» и «Kia»: есть пострадавшие

Об аварии сообщили очевидцы, которые выложили видео в социальных сетях

В Туле столкнулись «Lada Largus» и «Kia». Авария случилась 30 октября на улице Рязанской в Туле между «Линией» и заправкой. О ней сообщили очевидцы, которые выложили видео в социальных сетях.

По предварительным данным, «Лада» съезжала с Новомосковского шоссе, а «Киа» следовала по ул. Рязанской. От удара в момент столкновения «Киа» вылетела на газон около заправки.

В результате аварии травмы получил водитель «Киа», его отвезли в больницу.