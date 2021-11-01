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Происшествия1 ноября 2021 16:04

В Туле столкнулись «Lada Largus» и «Kia»: есть пострадавшие

От удара в момент столкновения «Киа» вылетела на газон около заправки
Елена Иргиз
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Об аварии сообщили очевидцы, которые выложили видео в социальных сетях

Об аварии сообщили очевидцы, которые выложили видео в социальных сетях

В Туле столкнулись «Lada Largus» и «Kia». Авария случилась 30 октября на улице Рязанской в Туле между «Линией» и заправкой. О ней сообщили очевидцы, которые выложили видео в социальных сетях.

По предварительным данным, «Лада» съезжала с Новомосковского шоссе, а «Киа» следовала по ул. Рязанской. От удара в момент столкновения «Киа» вылетела на газон около заправки.

В результате аварии травмы получил водитель «Киа», его отвезли в больницу.

В Туле столкнулись «Lada Largus» и «Kia»: есть пострадавшие