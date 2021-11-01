В Тульской области безработный обворовал салон сотовой связи Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть полиции в Новомосковске поступило заявление от сотрудницы одного из салонов связи. Женщина пояснила, что из торгового зала совершена кража мобильного телефона.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, полицейские установили личность похитителя. Им оказался нигде не работающий 23-летний житель Донского, где злоумышленник также отличился кражей смарфона в одном из магазинов электроники. Молодой человек был задержан и уже признался в содеянном.