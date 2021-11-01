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Общество1 ноября 2021 15:03

С начала года в Тульской области взыскано свыше 34 миллионов рублей в счет погашения задолженности по заработной плате

Региональная служба судебных приставов опубликовала ряд итогов работы
Игорь КОПЫТОВ
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С начала года в Тульской области взыскано свыше 34 миллионов рублей в счет погашения задолженности по заработной плате

С начала года в Тульской области взыскано свыше 34 миллионов рублей в счет погашения задолженности по заработной плате

Фото: Алексей ФОКИН

Взыскание задолженности по заработной плате является одним из приоритетных направлений деятельности регионального управления. С начала 2021 года фактически взыскано и перечислено свыше 34 млн. рублей в счет погашения задолженности.

В целом же в 2021 году управлением ФССП окончено свыше 485 тысяч исполнительных производств. Общая сумма взыскания составила 4,7 млрд. рублей, а в бюджеты всех уровней направлено почти 2 млрд. рублей, что больше на 31% в сравнении с 2020 годом.