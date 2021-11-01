В Тульской области установлен минимальный размер взноса на капремонт в 2022 году Фото: Алексей ФОКИН

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2022 год останется на уровне текущего года.

Таким образом, с грядущего января для жильцов домов с этажностью до двух включительно составит 9,4 рубля за один квадратный метр помещения; для домов с этажностью от трех до пяти – 9,45 рублей; для домов с этажностью от шести и выше – 9,55 рублей. Жильцы домов любой этажности, отнесенных к объектам культурного наследия федерального, регионального или муниципального значения будут платить 9 рублей 30 копеек на квадратный метр.