Туляков приглашают присоединиться к культурной акции «Ночь искусств» Фото: материалы пресс-служб

Праздник пройдет под девизом «Искусство объединяет». Гости «Добродея» смогут принять участие в квест-игре «Интеллектуальный аукцион» и проявить знания, навыки и умения в различных ремеслах. А полученные монетки-добродейки можно будет обменять на подарки.

В музее «Тульский резной наличник» пройдет квиз «Легенды старого города», а в Тульской кузне – мастер-классы по обработке металла. В творческом пространстве «Девятка» расскажут об истории керамики в Туле.

В рамках акции в ретрокинотеатре «Майский» состоятся кинопоказы художественного фильма «Конференция» и документалки «Рассказы о тульских ремеслах».

В течение праздника будут работать выставка тульского художника Юрия Лебедева, фольклорный театр «Булыжник», мастерская женских ремесел «Гребень», различные фотозоны. Завершится Ночь искусств традиционной церемонией зажжения керосиновых фонарей.

Начало праздника – в 18:00.