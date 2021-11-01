Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 12:13

В Туле осудят руководителя строительной организации, чей работник летом был смертельно ранен на площадке

В суд направлено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Туле осудят руководителя строительной организации, чей работник летом был смертельно ранен на площадке

В Туле осудят руководителя строительной организации, чей работник летом был смертельно ранен на площадке

Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия генеральный директор ООО «Мастер Строй» допустил к осуществлению строительно-монтажных работ по устройству локальных очистных сооружений на стройке жилого района Северная мыза 39-летнего работника с недостаточной для таких работ квалификацией. Это привело к тому, что 24 июня 2021 года мужчина упал в котлован и был смертельно травмирован ковшом экскаватора.

Теперь руководитель коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области.