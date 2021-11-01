В Туле осудят руководителя строительной организации, чей работник летом был смертельно ранен на площадке Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия генеральный директор ООО «Мастер Строй» допустил к осуществлению строительно-монтажных работ по устройству локальных очистных сооружений на стройке жилого района Северная мыза 39-летнего работника с недостаточной для таких работ квалификацией. Это привело к тому, что 24 июня 2021 года мужчина упал в котлован и был смертельно травмирован ковшом экскаватора.

Теперь руководитель коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области.