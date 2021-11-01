Житель Богородицка ударил свата ножом и за это получил 2 года колонии

Преступление произошло в сквере «Нескучный сад» Богородицка Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области осудили жителя Богородицка за нанесение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый ударил своего свата ножом.

В суде было установлено, что 60-летний мужчина ночью 4 августа 2021 года, будучи пьян, поссорился с отцом мужа дочери из личных неприязненных отношений и ударил его ножом в живот. Преступление произошло в сквере «Нескучный сад». 55-летний мужчина получил тяжелое ранение.

Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.