Фестиваль молодежных театров в Туле объявил о начале приема заявок на участие в 2022 году Фото: Алексей ФОКИН

Международный театральный праздник проходит в Туле с 2019 года. В нем принимали участие театральные коллективы из Австрии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Румынии и ряда регионов России. В программе не только спектакли, но и мастер-классы от профессионалов, разнообразные арт-шоу.

Заявки принимаются до 10 января 2022 года. К участию приглашаются как любительские, так и профессиональные коллективы.