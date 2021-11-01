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Звезды1 ноября 2021 11:41

Фестиваль молодежных театров в Туле объявил о начале приема заявок на участие в 2022 году

Начался прием заявок на фестиваль GingerFest, который состоится с 15 по 19 апреля
Игорь КОПЫТОВ
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Фестиваль молодежных театров в Туле объявил о начале приема заявок на участие в 2022 году

Фестиваль молодежных театров в Туле объявил о начале приема заявок на участие в 2022 году

Фото: Алексей ФОКИН

Международный театральный праздник проходит в Туле с 2019 года. В нем принимали участие театральные коллективы из Австрии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Румынии и ряда регионов России. В программе не только спектакли, но и мастер-классы от профессионалов, разнообразные арт-шоу.

Заявки принимаются до 10 января 2022 года. К участию приглашаются как любительские, так и профессиональные коллективы.