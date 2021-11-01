Жители Тульской области обеспокоены состоянием усыпальницы графов Бобринских

С 2018 года усыпальница Бобринских стала объектом культурного наследия России и охраняется государством

Жители Тульской области обеспокоен состоянием усыпальницы графов Бобринских, расположенной в Донском. Они засняли нынешний вид захоронения и поделились им в социальных сетях.

Фото: группа Подслушано в Туле

На фото видно, что усыпальница совершенно заброшена. Некоторые даже разместили таблички например: «Прохожий! Помоги спасти жемчужину России!».

Фото: группа Подслушано в Туле

По словам жителей области, мавзолей разграблен очень сильно, унесли даже с кованую чугунную решётку. А таких усыпальниц только две, вторая находится в Италии. В них похоронены и взрослые члены семьи, и младенцы.

Фото: группа Подслушано в Туле

С 2018 года усыпальница Бобринских стала объектом культурного наследия России и охраняется государством.