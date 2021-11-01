В Туле продается дом за 80 миллионов рублей

Фото: avito.ru

В Туле в поселке Мясново продается коттедж за 80 миллионов рублей. Сообщение о продаже трехэтажного дома появилось на сайте бесплатных объявлений несколько дней назад.

Это дом площадью более 400 квадратных метров, к которому прилегает участок в 22 сотки. Сам коттедж оборудован двумя санузлами и всеми коммуникациями и сигнализацией. В коттедже три лоджии и семь комнат разной площади от 16 до 26 кв. метров и зал в 56 метров с камином из испанского мрамора.

Кроме того, в доме есть столовая и раздевалка, а вокруг него территория имеет дорожки с тротуарной плиткой. На участке также есть гараж, подвал, сад и беседка.