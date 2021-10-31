Стал известен стартовый состав команд на матч «Арсенал» - «Сочи» Фото: Алексей ФОКИН

Опубликованы стартовые составы команд и запасных на матч «Арсенал» - «Сочи» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Напомним, матч состоится сегодня на стадионе «Арсенал» в Туле в 16:30. Из-за коронавирусных ограничений он пройдет без зрителей.

За «Арсенал» в основном составе сыграют: Коченков (вратарь),Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Чаушич, Хлусевич, Костадинов (капитан), Кингс Кангва, Давиташвили и Луценко.

Запасные: Левашов (вратарь), Сокол, Суханов, Бьёрнстрём, Камболов, Ткачёв, Гулиев, Эванс Кангва, Панченко, Марков, Аджоев и Тудорие.

За «Сочи» на поле в основном составе выйдут: Заболотный (вратарь), Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов (капитан), Нобоа, Жоаозиньо и Кассьерра.

Запасные: Адамов (вратарь), Заика, Шакуро, Маммана, Барач, Бурмистров, Попов, Ангбан и Барсов.