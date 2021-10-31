Новомосковская женская консультация переедет из здания ковидного роддома Фото: Алексей ФОКИН

Женская консультация в Новомосковске переедет в другое здание - это связано с тем, что сейчас она занимает первый этаж общеобластного ковидного роддома. О переезде сообщает «Новомосковск Сегодня» со ссылкой на собственный источник в медучреждении.

Изначально в соцсетях появилась информация, что консультацию якобы закрывают. Но в больнице успокоили: о закрытии не идет речи, только о переезде ради безопасности консультируемых женщин. Сейчас общие коммуникации с коронавирусным роддомом, где находятся 34 роженицы с подтвержденным диагнозом COVID-19, несут риск заражения здоровых женщин.

Консультацию переведут в другое здание, наиболее вероятный вариант — Детская больница на Залесном микрорайоне, где для отделения смогут выделить целый этаж с отдельным входом и выходом.

Переезд может состояться уже в ближайшее время.