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Здоровье31 октября 2021 18:00

С 1 ноября вакцинированные туляки смогут подать заявку на участие в розыгрыше призов

Для участия нужно иметь сертификат о вакцинации и постоянную или временную регистрацию в регионе
Источник:kp.ru
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С 1 ноября вакцинированные туляки смогут подать заявку на участие в розыгрыше призов

С 1 ноября вакцинированные туляки смогут подать заявку на участие в розыгрыше призов

Для жителей Тульской области и временно зарегистрированных граждан с 1 ноября стартует розыгрыш ценных призов «Иммунитет+». Будут разыграны бытовая техника, смартфоны, автомобиль и даже квартира.

В розыгрыше смогут принять участие граждане старше 18 лет, имеющие на момент розыгрыша действующий сертификат о вакцинации. Для участия нужно будет зарегистрироваться на сайте иммунитет71.рф и подать заявку на участие.

Победителей определят генератором случайных чисел, первый розыгрыш пройдет 15 ноября.