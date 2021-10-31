С 1 ноября вакцинированные туляки смогут подать заявку на участие в розыгрыше призов

Для жителей Тульской области и временно зарегистрированных граждан с 1 ноября стартует розыгрыш ценных призов «Иммунитет+». Будут разыграны бытовая техника, смартфоны, автомобиль и даже квартира.

В розыгрыше смогут принять участие граждане старше 18 лет, имеющие на момент розыгрыша действующий сертификат о вакцинации. Для участия нужно будет зарегистрироваться на сайте иммунитет71.рф и подать заявку на участие.

Победителей определят генератором случайных чисел, первый розыгрыш пройдет 15 ноября.