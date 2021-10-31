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Общество31 октября 2021 15:01

В Туле на перекрестке Volkswagen опрокинул "Ниву"

ДТП произошло на пересечении улицы Марата и улицы Замочной
Источник:kp.ru
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В Туле на перекрестке Volkswagen опрокинул "Ниву"

В Туле на перекрестке Volkswagen опрокинул "Ниву"

Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Марата и Замочной столкнулись Volkswagen и «Нива». Об этом ДТП, произошедшем днем 31 октября, сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, дама на Volkswagen не уступила дорогу «Ниве», которая двигалась по улице Марата и имела преимущество в движении, в результате «Нива» опрокинулась на бок. К счастью, никто из людей не пострадал в столкновении.

Точные обстоятельства и виновника происшествия установит ГИБДД.

В Туле на перекрестке Volkswagen опрокинул "Ниву"

В Туле на перекрестке Volkswagen опрокинул "Ниву"

Фото: соцсети