В Туле на перекрестке Volkswagen опрокинул "Ниву" Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Марата и Замочной столкнулись Volkswagen и «Нива». Об этом ДТП, произошедшем днем 31 октября, сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, дама на Volkswagen не уступила дорогу «Ниве», которая двигалась по улице Марата и имела преимущество в движении, в результате «Нива» опрокинулась на бок. К счастью, никто из людей не пострадал в столкновении.

Точные обстоятельства и виновника происшествия установит ГИБДД.