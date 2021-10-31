Проект тульского Экзотариума победил на региональном этапе Russian Event Awards Фото: Алексей ФОКИН

Лучшие проекты в области развития индустрии событийного туризма были выбраны в рамках подведения итогов регионального этапа X Национальной премии Russian Event Awards 29 октября. И срежди лучших оказался совместный проект Тульского экзотариума и общественной организации «Боевое братство».

Стоит отметить, что в этом году на региональный этап было заявлено 157 проектов из 25 регионов Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов.

Программа «Активное долголетие. Тропой натуралиста»,, предложенная туляками, предназначена для людей старшего возраста и объединяет в себе скандинавскую ходьбу и экскурсии по зелёным уголкам Тулы. Она заняла первое место в категории «Лучшее событие для пожилых людей» и была удостоена дипломом экспертной комиссии конкурса.