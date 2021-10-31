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Общество31 октября 2021 11:06

На пожаре в Киреевском районе погиб 57-летний мужчина

Еще 15 человек эвакуировали из горящего здания
Источник:kp.ru
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На пожаре в Киреевском районе погиб 57-летний мужчина

На пожаре в Киреевском районе погиб 57-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

Пожар в многоквартирном доме на улице Менделеева в поселке Шварцевский Киреевского района произошел 30 октября в 22:34, на месте происшествия работали три пожарных расчета.

За 11 минут они эвакуировали из горящего здания 15 человек, и потушили пламя. Но один человек, 57-летний мужчина, к сожалению, погиб. В результате возгорания в комнате размером 5х3 м сгорели постельные принадлежности, матрац и кровать.

Причина пожара устанавливается.