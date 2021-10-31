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Общество31 октября 2021 10:05

Неизвестные вандалы нанесли граффити на стену тульского кремля

Теперь авторам грозит штраф до 3 миллионов рублей или 3 года за решеткой
Источник:kp.ru
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Неизвестные вандалы нанесли граффити на стену тульского кремля

Неизвестные вандалы нанесли граффити на стену тульского кремля

Фото: соцсети

30 октября очевидцы поделились в соцсетях фотографией граффити на стене Тульского кремля. Неизвестные вандалы черным и желтым нанесли на стену памятника зодчества XVI века слово «Успех».

К несчастью для граффитистов, рисование на стенах кремля проходит по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», так что вандалам грозит штраф до 3 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Поиском вандалов уже занимается полиция.