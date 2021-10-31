Неизвестные вандалы нанесли граффити на стену тульского кремля Фото: соцсети

30 октября очевидцы поделились в соцсетях фотографией граффити на стене Тульского кремля. Неизвестные вандалы черным и желтым нанесли на стену памятника зодчества XVI века слово «Успех».

К несчастью для граффитистов, рисование на стенах кремля проходит по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», так что вандалам грозит штраф до 3 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Поиском вандалов уже занимается полиция.