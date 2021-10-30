В Туле массовое ДТП на улице Октябрьской: один человек пострадал

Там столкнулись грузовик КамАЗ и три легковых автомобиля
Фото: соцсети
Днем 30 октября в Туле на улице Октябрьской произошло ДТП неподалеку от пересечения с улицей М. Горького и дома №81, об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Там столкнулись ехавшие в попутном направлении КамАЗ, Lada Priora, Suzuki SX4 и Renault Sandero. Как утверждают очевидцы, сначала Priora столкнулась с КамАЗом, а затем уже зацепила остальных.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada, но от госпитализации он отказался.
По улице Октябрьской в настоящее время затруднено движение.
Столкнулись грузовик КамАЗ и три легковых автомобиля
Фото: соцсети
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Столкнулись грузовик КамАЗ и три легковых автомобиля
Фото: соцсети