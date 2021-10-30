При пожаре в Каменском районе погиб 66-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

В Каменском районе Тульской области, в деревне Фроловка, 29 октября в 17:26 произошел пожар в одноквартирном жилом доме. На месте происшествия работали два пожарных расчета, которым за полчаса удалось справиться с бушующим пламенем.

К сожалению, один человек, 66-летний мужчина, при пожаре все же погиб. Кроме того, дом заметно пострадал - выгорели кухня, терраса, ванная комната, сгорела и обрушилась кровля.

Причина пожара устанавливается.