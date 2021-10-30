Коронавирусная обстановка в Тульской области стабилизируется через 10-12 дней Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ситуация с коронавирусом находится под контролем, заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора. А принятые ограничения и растущий темп вакцинации позволят стабилизировать обстановку в регионе. По мнению главы ведомства, результат эти меры дадут уже через 10-12 дней.

Напомним, сегодня начались нерабочие дни, объявленные президентом РФ, а также вступили в силу ковидные ограничения, введенные губернатором Тульской области. Кроме того, обязательную вакцинацию ввели для работников строительной и сельскохозяйственной отраслей.

Также в правительстве напомнили, что на текущий момент в инфекционных госпиталях развернуто более 2000 коек, из них занято 1734, а сегодня начал принимать пациентов госпиталь в санатории «Слободка» на 170 коек. Еще 300 коек могт быть развернуты при необходимости.

В регионе достаточно лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинского кислорода. Увеличено число эпидемических бригад скорой помощи для выездов к пациентам с симптомами COVID-19.