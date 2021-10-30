Ко Дню народного единства туляков приглашают поучаствовать в конкурсах с ценными призами Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области стартовали конкурсы, приуроченные ко Дню народного единства, участники конкурсов имеют шанс выиграть ценные призы - смартфоны и фитнес-трекеры. Планируется, что в каждом и двух конкурсов будет по три призовых места.

Так, с 25 октября по 3 ноября в соцсетях проходит конкурс видеороликов «Мы едины». Условия участия:

- записать видео с рассказом об этнической общине своего населенного пункта, либо культуре и традициях проживающих на территории Тульской области представителей различных национальностей,

- пост с видео опубликовать на своей странице ВКонтакте или инстаграма с хэштегами акции #МыЕдины71 и #СМО71,

- подписаться на официальную группу Ассоциации «СМО Тульской области»,

- сделать репост закрепленного поста с анонсом старта видеоконкурса.

А 29 октября ВКонтакте стартовала этнографическая викторина «Знаю свою страну». В группе викторины ежедневно публикуются посты с вопросами, на которые нужно ответить, выбрав верный вариант.

Победителей обоих конкурсов выберут 4 ноября, в День народного единства, с помощью генератора случайных чисел.