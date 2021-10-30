Бывший начальник ИК-2 проведет больше 3 лет за решеткой за мошенничество Фото: Алексей ФОКИН

Бывший начальник исправительного учреждения №2 Тульской области был признан виновным в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Центральный районный суд Тулы в ходе рассмотрения дела установил, что обвиняемый получил 1,5 млн рублей в обмен на содействие в том, чтобы суд заменил заключенному неотбытую часть наказания более мягким видом. При том реально повлиять на решение суд он не мог, но не сообщил об этом подателям "вознаграждения". В любом случае, при передаче денег злоумышленника задержали сотрудники регионального УФСБ России.

Подсудимый был приговорен к 3 годам 3 месяцам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности на государственной службе на срок 3 года и специального звания подполковника внутренней службы.

Приговор в законную силу не вступил.