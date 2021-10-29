В Туле закрыли ларек с продуктами за коронавирусные нарушения

Роспотребнадзор с 22 по 29 октября проверил 9 организаций общественного питания, 14 организаций торговли и два предприятия пищевой промышленности Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области Роспотребнадзор с 22 по 29 октября проверил 9 организаций общественного питания, 14 организаций торговли и два предприятия пищевой промышленности.

По итогам инспекции выявились санитарные нарушения в условиях коронавирусной пандемии в магазинах «Магнит» (АО «Тандер» в Суворове). Также нашли нарушения в организациях торговли ИП Гаврилова Л.А. (Узловая), на двух предприятиях пищевой промышленности ООО «Каргилл», ИП Королева И.А. (Ефремов) и в двух организациях общественного питания ИП Кароев М.Р. (Тула), ИП Молодцова С.В. (Ефремов).

Деятельность одной организации общественного питания ИП Кароев М.Р.(Тула) - временно приостановили. В остальных случаях возбудили дела по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Их материалы передали в суд.