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Общество29 октября 2021 17:01

Татьяна Голикова рассказала об ухудшении эпидобстановки в Тульской области

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что обстановка с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась в 13 регионах России
Источник:kp.ru
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Татьяна Голикова рассказала об ухудшении эпидобстановки в Тульской области

Татьяна Голикова рассказала об ухудшении эпидобстановки в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что обстановка с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась в 13 регионах России. В этот перечень попала и Тульская область. Напомним, сегодня обновились данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф. Тульская область теперь окрашена не в желтый, а в оранжевый цвет. За сутки в регионе умерли 18 человек. Заразились — 234. Кроме Тульской области ситуация ухудшилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской области, а также республиках Кабардино-Балкария, Алтай, Дагестан, Бурятия, Марий Эл, Северная Осетия и Приморском крае.