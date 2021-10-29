Татьяна Голикова рассказала об ухудшении эпидобстановки в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что обстановка с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась в 13 регионах России. В этот перечень попала и Тульская область. Напомним, сегодня обновились данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф. Тульская область теперь окрашена не в желтый, а в оранжевый цвет. За сутки в регионе умерли 18 человек. Заразились — 234. Кроме Тульской области ситуация ухудшилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской области, а также республиках Кабардино-Балкария, Алтай, Дагестан, Бурятия, Марий Эл, Северная Осетия и Приморском крае.