Птицы зооуголка Центрального парка Тулы переехали на «теплые квартиры»

Лебеди, индюки и куры экзотических пород до весны будут жить в специальном зимнем домике для птиц Фото: материалы пресс-служб

Пернатые обитатели зооуголка Центрального парка имени Белоусова с наступлением заморозков отправлены в теплые вольеры. Об этом сообщает сайт парка. Лебеди, индюки и куры экзотических пород до весны будут жить в специальном зимнем домике для птиц. Для осмотра посетителей остаются хищные птицы. Они будут зимовать в уличных вольерах. На свежем воздухе также останутся некоторые животные, которые не боятся холода: носухи, енотовидные собаки, косули и пятнистые олень, рыжие и чернобурые лисицы, овцы, козы, пони, вороны и совы.