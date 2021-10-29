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Общество29 октября 2021 16:47

Птицы зооуголка Центрального парка Тулы переехали на «теплые квартиры»

Лебеди, индюки и куры экзотических пород до весны будут жить в специальном зимнем домике для птиц
Источник:kp.ru
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Лебеди, индюки и куры экзотических пород до весны будут жить в специальном зимнем домике для птиц

Лебеди, индюки и куры экзотических пород до весны будут жить в специальном зимнем домике для птиц

Фото: материалы пресс-служб

Пернатые обитатели зооуголка Центрального парка имени Белоусова с наступлением заморозков отправлены в теплые вольеры. Об этом сообщает сайт парка. Лебеди, индюки и куры экзотических пород до весны будут жить в специальном зимнем домике для птиц. Для осмотра посетителей остаются хищные птицы. Они будут зимовать в уличных вольерах. На свежем воздухе также останутся некоторые животные, которые не боятся холода: носухи, енотовидные собаки, косули и пятнистые олень, рыжие и чернобурые лисицы, овцы, козы, пони, вороны и совы.