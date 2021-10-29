Беременные тулячки стали чаще заражаться коронавирусом и тяжелее переносить болезнь

По мнению эксперта, наиболее опасен covid-19 для непривитых женщин Фото: Алексей ФОКИН

О ситуации с коронавирусом среди беременных женщин рассказала главный акушер-гинеколог Тульской области Елена Макарова. По мнению эксперта, наиболее опасен covid-19 для непривитых женщин.

Врач отметила, что будущие мамы крайне восприимчивы к инфекциям. Болезнь при этом увеличивает риск преждевременных родов.

Привиться от коронавирусной инфекции можно на сроке от 22 недель.

Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с акушером-гинекологом и терапевтом женской консультации.