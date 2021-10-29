Под Тулой захоронили останки двух неизвестных красноармейцев

Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

На Воинском кладбище в Туле 29 октября захоронили останки двух неизвестных бойцов Красной Армии, найденных у деревни Колодезное. Воины погибли в 1941 году.

Их нашли участники отряда «Память» молодежного поискового центра «Искатель». Каждый год в местах боев Великой Отечественной войны поисковики находят останки сотен погибших солдат, которых не удалось сразу похоронить.

Поисковые мероприятия, в результате которых нашли упомянутых неизвестных бойцов, проходили под Тулой в июле 2021 года.