Двух жителей Тулы будут судить за мошенничество с землей на 3,5 миллиона рублей

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Мошенничество". На махинациях с землей попались два туляка.

Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году два жителя Тулы 32 и 46 лет приобрели земельные участки через подставное лицо. Общая площадь участков составила 2800 кв. м. 754 000 рублей и 2800 кв. м. стоимостью 1 810 000 рублей. Все участки находятся под Тулой в деревне Старо-Басово. Ранее ими распоряжалось Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области. Злоумышленники оформили свидетельство о государственной регистрации права собственности на эти участки, а потом продали их, получив более 3,5 миллионов рублей.

В настоящее время на имущество одного из обвиняемых наложили арест. Его стоимость - более 4 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.