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Общество29 октября 2021 14:35

В Тульскую колонию № 5 пытались с иконой передать мобильный телефон

Отправившему такую бандероль, как и получателю, грозит установленное законом наказание
Елена Иргиз
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Изобретательность некоторых граждан при выборе способа передачи арестантам запрещенных предметов иногда переходит все границы

Изобретательность некоторых граждан при выборе способа передачи арестантам запрещенных предметов иногда переходит все границы

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области в колонию строгого режима № 5 передали посылку для осужденного. В ней оказалась икона, к которой прикрепили мобильный телефон, гарнитуру и USB-провод. Все спрятанные предметы изъяли сотрудники безопасности колонии.

К иконе прикрепили мобильный телефон, гарнитуру и USB-провод

К иконе прикрепили мобильный телефон, гарнитуру и USB-провод

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники УФСИН отмечают, что изобретательность некоторых граждан при выборе способа передачи арестантам запрещенных предметов иногда переходит все границы. По случившемуся факту проводится проверка. Отправившему такую бандероль, как и получателю, грозит установленное законом наказание.