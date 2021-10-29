В Тульскую колонию № 5 пытались с иконой передать мобильный телефон

Изобретательность некоторых граждан при выборе способа передачи арестантам запрещенных предметов иногда переходит все границы Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области в колонию строгого режима № 5 передали посылку для осужденного. В ней оказалась икона, к которой прикрепили мобильный телефон, гарнитуру и USB-провод. Все спрятанные предметы изъяли сотрудники безопасности колонии.

К иконе прикрепили мобильный телефон, гарнитуру и USB-провод Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники УФСИН отмечают, что изобретательность некоторых граждан при выборе способа передачи арестантам запрещенных предметов иногда переходит все границы. По случившемуся факту проводится проверка. Отправившему такую бандероль, как и получателю, грозит установленное законом наказание.