В тульском дворе убрали мусор с помощью «Фотошопа» Фото: соцсети

Туляк в социальных сетях пожаловался на работу сервиса "Открытый регион 71". Как заявляет мужчина, он оставил на портале заявку на вывоз крупногабаритного мусора. Вскоре ему пришел ответ с отчетом о проведенной уборке. К сообщению прилагалось фото очищенного участка. Однако реальный мусор никуда не делся. В доказательство своих слов, мужчина в тот же день сделал еще одно фото и вновь отправил его на «Открытый регион 71». Мусор вскоре все-таки вывезли.

В тульском дворе убрали мусор с помощью «Фотошопа» Фото: соцсети