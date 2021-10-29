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Общество29 октября 2021 14:40

В тульском дворе убрали мусор с помощью «Фотошопа»

Мужчина оставил заявку на вывоз крупногабаритного мусора. Вскоре ему пришел ответ с отчетом о проведенной уборке
Источник:kp.ru
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В тульском дворе убрали мусор с помощью «Фотошопа»

В тульском дворе убрали мусор с помощью «Фотошопа»

Фото: соцсети

Туляк в социальных сетях пожаловался на работу сервиса "Открытый регион 71". Как заявляет мужчина, он оставил на портале заявку на вывоз крупногабаритного мусора. Вскоре ему пришел ответ с отчетом о проведенной уборке. К сообщению прилагалось фото очищенного участка. Однако реальный мусор никуда не делся. В доказательство своих слов, мужчина в тот же день сделал еще одно фото и вновь отправил его на «Открытый регион 71». Мусор вскоре все-таки вывезли.

В тульском дворе убрали мусор с помощью «Фотошопа»

В тульском дворе убрали мусор с помощью «Фотошопа»

Фото: соцсети

В тульском дворе убрали мусор с помощью «Фотошопа»

В тульском дворе убрали мусор с помощью «Фотошопа»

Фото: соцсети