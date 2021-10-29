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Общество29 октября 2021 14:25

В коронавирусном госпитале под Тулой спасатели потушили условный пожар

Отработано 4 способа спасения людей
Источник:kp.ru
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Отработано 4 способа спасения людей

Отработано 4 способа спасения людей

Фото: Алексей ФОКИН

В санатории «Слободка» прошли противопожарные учения спасателей. Напомним, завтра там откроется госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией.

Сотрудники МЧС отработали действия при условном коротком замыкании электропроводки, которое привело к пожару.

На месте работали 5 пожарных расчетов, автолестница, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль. Отработано 4 способа спасения людей.

Особенность учений - необходимость соблюдения мер предосторожности при контакте с «заболевшими». На месте был организован пост дезинфекции.