"Инвалид" из Тулы пойдет под суд по делу о мошенничестве Фото: Алексей ФОКИН

Уголовное дело о мошенничестве при получении пособия по инвалидности возбудила тульская прокуратура

Сотрудники надзорного ведомства установили, что житель Тулы с 2014 года получал незаконно пенсию по инвалидности. Мужчина представил подложные документы: медкарту амбулаторного больного, эпикризы и направление на медико-социальную экспертизу. На их основании комиссии приняли решение об установлении ему инвалидности.

До 2020 год мошенник получал пенсию, ежемесячные и единовременные денежные выплаты, компенсацию на оплату коммунальных услуг. Ущерб, нанесенный минтруда превысил 660 тысяч рублей.