Куда обращаться тулякам в случае проблем с ЖКХ в нерабочие дни

Также туляки могут обратиться в ЕДДС Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области согласно Указу Президента России начинаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Администрация города напоминает, что по всем вопросам, связанным с жизнеобеспечением, жители города могут обращаться в ресурсоснабжающие организации по следующим телефонам:

1. МКП «Тулагорсвет» - 36-42-75;

2. АО «Тулатеплосеть» - 42-53-23; 42-53-21 (в период с 01.11.2021 по 03.11.2021 организация работает в штатном режиме);

3. АО «Тулагорводоканал» - 42-53-34; 42-53-26; 79-35-84 (в период с 01.11.2021 по 03.11.2021 организация работает в штатном режиме);

4. АО «Тульские городские электрические сети» - 74-93-50; 8-800-700-51-16 (в период с 01.11.2021 по 03.11.2021 организация работает в штатном режиме);

5. Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки) - 33-66-12; 8-800-50-50-115;

6. АО «Тулагоргаз» - 04, 104, 004, 8-910-150-51-60;

7. АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-02-90, 23-04-04;

Также туляки могут обратиться в ЕДДС г. Тула, тел.: 47-20-37, 1391 (короткий номер доступен только с городского телефона).