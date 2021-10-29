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Спорт29 октября 2021 13:47

Ремонт тульского велотрека приостановлен из-за внесения корректировок в смету

Министерство спорта Тульской области прокомментировало информацию о приостановке работы на спортивном объекте
Источник:kp.ru
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Ремонт тульского велотрека приостановлен из-за внесения корректировок в смету

Ремонт тульского велотрека приостановлен из-за внесения корректировок в смету

Фото: Алексей ФОКИН

Работы по реконструкции тульского велотрека приостановлены из-за внесения корректировок проект.

Министерство спорта Тульской области прокомментировало информацию о приостановке работы на спортивном объекте. Напомним, Тульский велотрек, основанный в 1896 году, капитально не реконструировали с 1953 года.

Ремонтные работы начались в декабре 2020 года.

Проведен демонтаж и монтаж фундаментов, усилены несущие колонны. Работы по реконструкции были приостановлены из-за необходимости внесения корректировок в проектно-сметную документацию. После получения заключения экспертизы будет заключен контракт на продолжение работ.