Ремонт тульского велотрека приостановлен из-за внесения корректировок в смету Фото: Алексей ФОКИН

Работы по реконструкции тульского велотрека приостановлены из-за внесения корректировок проект.

Министерство спорта Тульской области прокомментировало информацию о приостановке работы на спортивном объекте. Напомним, Тульский велотрек, основанный в 1896 году, капитально не реконструировали с 1953 года.

Ремонтные работы начались в декабре 2020 года.

Проведен демонтаж и монтаж фундаментов, усилены несущие колонны. Работы по реконструкции были приостановлены из-за необходимости внесения корректировок в проектно-сметную документацию. После получения заключения экспертизы будет заключен контракт на продолжение работ.