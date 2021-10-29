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Общество29 октября 2021 12:34

Тульские поисковики помогают коллегам из Коврова найти в лесу военное захоронение

Экспедиция поисковиков из двух регионов выдвинулась в заброшенную деревню Михейкино
Источник:kp.ru
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Экспедиция поисковиков из двух регионов выдвинулась в заброшенную деревню Михейкино

Экспедиция поисковиков из двух регионов выдвинулась в заброшенную деревню Михейкино

Фото: Алексей ФОКИН

Экспедиция поисковиков из двух регионов выдвинулась в заброшенную деревню Михейкино. Предположительно, на ее окраине может находиться братское захоронение бойцов Красной армии. Раньше деревня находилась на опушке, однако сейчас бывший населенный пункт скрыт в лесной глуши. Добраться до него возможно только пешком. По нарисованной старожилами схеме, были найдены остатки дома, возле которого находилась братская могила. Однако, пока ее поиски не увенчались успехом.