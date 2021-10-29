В Туле на Коминтерна столкнулись два «Ssang Yong» Фото: материалы пресс-служб

На улице Коминтерна в Туле столкнулись два автомобиля марки Ssang Yong.

ДТП произошло 28 октября в 16-30. За рулем одной из машин был мужчина 1962 года рождения в состоянии опьянения (1,089 мг/л). По предварительной информации, при выезде с прилегающей территории, он въехал в авто под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате ДТП 35-летний водитель получил различные травмы. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.