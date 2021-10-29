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Общество29 октября 2021 11:31

В Тульской области автолюбителя за тонированные стекла арестовали на 5 суток

Сотрудники ГИБДД совместно с прокуратурой провели рейд «Тонировка»
Елена Иргиз
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За последние две недели выявили 1421 нарушителя

За последние две недели выявили 1421 нарушителя

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области сотрудники ГИБДД провели рейд «Тонировка». В данной операции участвовали и представители региональной прокуратуры.

За последние две недели, что проходила проверка, выявили 1421 нарушителя. При этом всех предупреждали об административной ответственности, а одного водителя даже арестовали на трое суток.

Региональная Госавтоинспекция обращает внимание граждан на то, что в темное время суток и во время пасмурной погоды, дождя или снега тонированные стекла машин ухудшают боковую видимость и могут стать причиной серьезных аварий.