У 102 тульских предпринимателей налоговики нашли ошибки в расчетах Фото: Алексей ФОКИН

Кассы в 102 компаниях из Тульской области работали неправильно. Такие данные приводят специалисты налоговых служб. В чеках отсутствовали реквизиты или отражались неверные данные.

Отраслевой проект «Общественное питание» стартовал в Тульской области в январе. Его цель — создать конкурентные условия в сфере общепита.

Специалисты налоговых служб проанализировали работу общепитов и провели мониторинг расчетов для включения в планы проверок. Среди распространенных нарушений — неиспользование ККТ, отображение в чеках неверных данных или отсутствие реквизитов.

Общая сумма штрафов составила 896 000 рублей.