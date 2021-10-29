Стал известен график работы ЗАГС в Тульской области в нерабочие дни

Все услуги будут оказываться по предварительной записи Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области отделения ЗАГС в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут работать в обычном режиме. Выходной день будет только 4 ноября.

При этом все услуги по регистрации актов гражданского состояния будут оказываться по предварительной записи. Сделать это можно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также в любом отделении ЗАГС региона до 8 ноября можно поучаствовать во Всероссийской переписи населения.

Напоминаем, что посещение отделений ЗАГС возможно только в масках и при соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра. Жители области с повышенной температурой в отделения не допускаются.