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Спорт29 октября 2021 10:47

Соперник тульского «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка России определится 2 ноября

В жеребьевке примут участие 5 клубов, ставших лучшими по итогам розыгрыша РПЛ, и победители элитных раундов
Источник:kp.ru
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В ней примут участие 5 клубов, ставших лучшими по итогам розыгрыша РПЛ, и победители элитных раундов

В ней примут участие 5 клубов, ставших лучшими по итогам розыгрыша РПЛ, и победители элитных раундов

Фото: Алексей ФОКИН

Соперник тульского «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка России определится по результатам жеребьевки, которая пройдет 2 ноября. В ней примут участие 5 клубов, ставших лучшими по итогам розыгрыша РПЛ и победители элитных раундов.

Напомним, в 1/8 финала Кубка России прошли: «Спартак», «Зенит», «Рубин», «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Чайка», ЦСКА, «Алания», «Енисей»,«Ротор», «Нижний Новгород», КАМАЗ, «Балтика», «Кубань».