Соперник тульского «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка России определится 2 ноября

В ней примут участие 5 клубов, ставших лучшими по итогам розыгрыша РПЛ, и победители элитных раундов Фото: Алексей ФОКИН

Соперник тульского «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка России определится по результатам жеребьевки, которая пройдет 2 ноября. В ней примут участие 5 клубов, ставших лучшими по итогам розыгрыша РПЛ и победители элитных раундов.

Напомним, в 1/8 финала Кубка России прошли: «Спартак», «Зенит», «Рубин», «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Чайка», ЦСКА, «Алания», «Енисей»,«Ротор», «Нижний Новгород», КАМАЗ, «Балтика», «Кубань».