За налоговые нарушения директор предприятия в Новомосковске получил штраф в 300 рублей

Мужчина просрочил предоставление расчета по страховым взносам Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске мировой суд рассмотрел дело об административном правонарушении, в котором обвинялся руководитель местного общества с ограниченной ответственностью.

Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый, будучи генеральным директором ООО «Лидерфруткомпани импорт» в Новомосковске и просрочил предоставление расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2020 года. Вместо положенного срока не позднее 30 октября 2020 года он подал сведения только 11 мая 2021. При этом на само судебное разбирательство обвиняемый не явился.

Мировой суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф в 300 рублей.