Фото: УФССП России по Тульской области

Неплательщиков алиментов из Тульской области отправили на обязательные работы. Ранее жители Новомосковска и Венева отказывались платить на содержание своих детей.

Так, житель Новомосковска должен был по решению суда платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, но работу не искал, без уважительных причин выплаты не делал, накопив долг в 100 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд назначил безответственному отцу 80 часов обязательных работ.

Также и 38-летний житель Венева не желал содержать своего ребенка, официально не работал, в центр занятости обращаться отказывался. В итоге на него составили протокол об административном правонарушении и назначили наказание в 40 часов обязательных работ.

Если после выполнения назначенного наказания неплательщики так и не станут платить на содержание своих детей, их могут привлечь к уголовной ответственности.