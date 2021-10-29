Приговор сыну экс-мэра Тулы оставили без изменений

Дмитрий Прокопук отбывает срок за мошенничество Фото: Алексей ФОКИН

Приговор суда в отношении Дмитрия Прокопука остался неизменным. Такое решение вынес суд, изучив ходатайство бывшего владельца строительной фирмы о смягчении наказания. Напомним, мужчина отбывает срок за мошенничество.

В 2020 году Прокопука младшего приговорили к 2,5 годам колонии-поселения. Ему также выписали штраф в размере 800 000 рублей.

Осужденный подписал документы, подтверждающие выполнение работ по благоустройству дворов Зареченского округа Тулы. Однако выяснилось, что тротуарную плитку установили без цементного основания, резиновое покрытие выбрали неправильно, а ограждение возвели в меньшем объеме.