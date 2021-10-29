В Туле появится велосипедный маршрут «Лев Толстой»

Трасса будет проходить в том числе на территории музея-усадьбы Ясная Поляна Фото: Алексей ФОКИН

Заседание рабочей группы по развитию велотранспортной инфраструктуры прошло в Туле. Представители власти обсудили проект маршрута «Лев Толстой». Он возник по инициативе жителей региона и получил поддержку у губернатора Тульской области.

Проект начал выходить за рамки велотранспортного маршрута. К нему подключились представители лыжероллерной трассы.

Трасса будет проходить в том числе на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна».