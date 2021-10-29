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Общество29 октября 2021 9:21

В Туле появится велосипедный маршрут «Лев Толстой»

Трасса будет проходить в том числе на территории музея-усадьбы "Ясная Поляна"
Источник:kp.ru
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Трасса будет проходить в том числе на территории музея-усадьбы Ясная Поляна

Трасса будет проходить в том числе на территории музея-усадьбы Ясная Поляна

Фото: Алексей ФОКИН

Заседание рабочей группы по развитию велотранспортной инфраструктуры прошло в Туле. Представители власти обсудили проект маршрута «Лев Толстой». Он возник по инициативе жителей региона и получил поддержку у губернатора Тульской области.

Проект начал выходить за рамки велотранспортного маршрута. К нему подключились представители лыжероллерной трассы.

Трасса будет проходить в том числе на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна».