В Туле без электричества остались дома на десяти улицах

Публикуем список отключенных адресов Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 29 октября жители на десяти улицах остались без электроэнергии. Причиной тому стала авария на электросетях.

На 9:00 электричество отключено в домах по адресам:

- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.);

- 2-й пр-зд М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.);

- 3-й пр-зд М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.);

- 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.);

- ул. Яблочкова, 15-37 (нечётн.);

- ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.);

- 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а;

- 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13;

- ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а;

ул. Глухополянская, 19-б.

АО «Тульские городские электрические сети» сообщает, что восстановление электричества в указанных домах ожидается в течение суток.