Житель Тулы уехал с заправки, не заплатив

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Житель Тулы заехал на заправку и решил поживиться. Мужчину задержали сотрудники полиции.

По данным, поступившим в полицию, на одной из АЗС города неизвестный заехал на заправку, а потом решил зайти в торговый зал. Залив 59 литров бензина, взяв пачку сигарет, зажигалку и бутылку энергетика, мужчина не стал платить, а уехал в неизвестном направлении, сославшись, что у него на карточке не было денег и он пошел за ними в машину.

Сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения и вычислили злоумышленника. Им оказался неработающий 26-летний житель Заокского района. В совершенном он признался.

Сейчас ведомство возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.