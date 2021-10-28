О новых мерах поддержки тульских предпринимателей рассказали в правительстве

Ранее губернатор поручил разработать новые меры поддержки предпринимателей Фото: Алексей ФОКИН

Ранее губернатор поручил разработать новые меры поддержки предпринимателей, связанные с введением «коронавирусных каникул» в период с 30 октября по 7 ноября. В профильном министерстве озвучили решение по двум новым видам помощи - это безвозвратная субсидия и льготный займ на сумму до 100 тысяч рублей под 1% на 1 год.

Рассчитывать тульские предприниматели могут и на федеральную поддержку: кредит по ставке 3% годовых для компаний созданных после 1 июля 2020 года.

Владельцы бизнеса, работающие в сферах гостиничного бизнеса, общепита, спорта, услуг культуры, досуга и развлечений – получат гранты в размере 1 МРОТ на сотрудника.