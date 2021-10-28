В Тульской области скончалась еще одна роженица, заболевшая коронавирусом

Вскрытие обнаружило двустороннюю пневмонию и заражение крови
Фото: Алексей ФОКИН
32-летняя женщина умерла в коронавирусном госпитале в Новомосковске. Об этом сообщает Myslo. Родственники погибшей рассказали, что вскрытие обнаружило двустороннюю пневмонию и заражение крови.
Женщина родила ребенка 27 сентября, через три дня ее перевели на ИВЛ. СМИ подчеркивают, что в одной палате с погибшей лежала и скончавшаяся позднее молодая мама из Донского. Ее историю мы рассказывали в нашем материале. Напомним, женщина умерла после 8 дней в реанимации.
Прокуратура и Минздрав проводят проверки.
Врачи отмечают, что учитывая физиологические изменения в организме, беременные, инфицированные коронавирусом, входят в группу высокого риска тяжелого течения заболевания и неблагоприятного исхода.