В Тульской области скончалась еще одна роженица, заболевшая коронавирусом

Вскрытие обнаружило двустороннюю пневмонию и заражение крови Фото: Алексей ФОКИН

32-летняя женщина умерла в коронавирусном госпитале в Новомосковске. Об этом сообщает Myslo. Родственники погибшей рассказали, что вскрытие обнаружило двустороннюю пневмонию и заражение крови.

Женщина родила ребенка 27 сентября, через три дня ее перевели на ИВЛ. СМИ подчеркивают, что в одной палате с погибшей лежала и скончавшаяся позднее молодая мама из Донского. Ее историю мы рассказывали в нашем материале. Напомним, женщина умерла после 8 дней в реанимации.

Прокуратура и Минздрав проводят проверки.

Врачи отмечают, что учитывая физиологические изменения в организме, беременные, инфицированные коронавирусом, входят в группу высокого риска тяжелого течения заболевания и неблагоприятного исхода.