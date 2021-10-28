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Общество28 октября 2021 17:13

В Тульской области скончалась еще одна роженица, заболевшая коронавирусом

Обе погибшие женщины лежали в одной палате
Источник:kp.ru
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Вскрытие обнаружило двустороннюю пневмонию и заражение крови

Вскрытие обнаружило двустороннюю пневмонию и заражение крови

Фото: Алексей ФОКИН

32-летняя женщина умерла в коронавирусном госпитале в Новомосковске. Об этом сообщает Myslo. Родственники погибшей рассказали, что вскрытие обнаружило двустороннюю пневмонию и заражение крови.

Женщина родила ребенка 27 сентября, через три дня ее перевели на ИВЛ. СМИ подчеркивают, что в одной палате с погибшей лежала и скончавшаяся позднее молодая мама из Донского. Ее историю мы рассказывали в нашем материале. Напомним, женщина умерла после 8 дней в реанимации.

Прокуратура и Минздрав проводят проверки.

Врачи отмечают, что учитывая физиологические изменения в организме, беременные, инфицированные коронавирусом, входят в группу высокого риска тяжелого течения заболевания и неблагоприятного исхода.