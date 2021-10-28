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Происшествия28 октября 2021 16:57

В Новомосковске задержали парня, ранившего местного священника

Служитель церкви сейчас находится в больнице
Елена Иргиз
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Отмечается также, что нападение не связано со службой священника

Отмечается также, что нападение не связано со службой священника

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции в Новомосковске установили мужчину, напавшего на священника местного монастыря.

По предварительной информации, последний стал жертвой бытового конфликта со своим знакомым. В ходе инцидента нападавший нанес своему оппоненту несколько ранений. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Полицейские задержали 22-летнего местного жителя, сейчас он находится в отделении. Все детали происшествия выясняются.

Отмечается также, что нападение не связано со службой священника: произошла ссора двух знакомых на улице, а не в здании монастыря.